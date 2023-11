"Oggi il Napoli sceglie, riunione alla Filmauro tra De Laurentiis, Chiavelli (l'ad), Meluso (il ds), Sinicropi (il club manager) e Micheli (capo scouting): in vantaggio c’è Igor Tudor, amante della difesa a tre, che però non rappresenta un problema; alle sue spalle Fabio Cannavaro, che ha confidenza con la difesa a quattro e conosce come nessuno la città ". Questo l'aggiornamento del Corriere dello Sport a firma Antonio Giordano sul possibile nuovo allenatore SSC Napoli.