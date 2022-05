Corriere - Il Verona riscatta Simeone, c'è il Napoli sul bomber argentino

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere di Verona riporta le ultime notizie in merito a Giovanni Simeone e all'interesse del Napoli:

"L’Hellas riscatterà Giovanni Simeone dal Cagliari versando 10,5 milioni di euro. Di seguito, spetterà alla dirigenza decidere se tenere il giocatore oppure se aprire l’asta per prenderlo. La quotazione tocca i 20 milioni di euro e può salire fino a 25.



A Simeone sta pensando il Napoli, ma è soprattutto all’estero che sono le società pronte a presentare una sostanziosa offerta per assicurarsi Simeone. A gennaio, a prendere informazioni su di lui è stato il West Ham. Sempre in Inghilterra, adesso, c’è il Newcastle.

In particolare è in Spagna che c’è la fila per Simeone, con Villarreal, Valencia e Siviglia che lo seguono".