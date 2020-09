Corriere - Bufera Acerbi, giocatore furioso con la Lazio: il Napoli attende

Ultime calcio Napoli - I colleghi del Corriere di Roma svelano alcuni retroscena in merito alla questione Acerbi con la Lazio:

"La bufera Acerbi è scoppiata in un’animata domenica di settembre, mentre la Lazio era indaffarata a prendere Fares dopo avere chiuso, poche ore prima, l’acquisto di Muriqi. Le parole che il difensore ha pronunciato nel ritiro della nazionale sono state pesantissime in merito al rinnovo del suo contratto: «Ho letto cose non vere sull’offerta ricevuta e sulle cifre. Le trattative non si fanno sui giornali. Ho sempre rispettato la società e mi aspetto lo stesso comportamento. Mi ha dato fastidio. Se è questo l’atteggiamento, forse non rinnovo». Frasi studiate e meditate, non uscite fuori in un momento di rabbia. Frasi che hanno avuto un effetto dirompente nel mondo biancoceleste. Ma come mai Acerbi è partito all’attacco? E cosa accadrà adesso?

Acerbi è legato alla Lazio fino al 2023 e guadagna 1,8 milioni netti a stagione. In virtù del rendimento elevato, ha chiesto un aumento di ingaggio e un prolungamento del contratto (fino al 2024 o al 2025, dipende dall’entità dello stipendio che gli sarà riconosciuto; più facile ragionare su 5 anni anziché su 4). Attraverso il suo agente Federico Pastorello, il difensore ha chiesto 3,5 milioni netti. Una pretesa ritenuta irricevibile da Lotito che, secondo quanto diffuso in queste settimane, avrebbe offerto 2,8 milioni. E qui si apre la prima questione – forse la principale – che ha mandato su tutte le furie Acerbi: secondo lui quella cifra non gli è mai stata proposta. Del resto la differenza non sarebbe stata abissale e un’intesa si sarebbe potuta raggiungere magari aggiungendo qualche bonus per arrivare a 3 milioni".