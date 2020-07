Coronavirus a Napoli, ecco i quartieri più colpiti da inizio pandemia ad oggi

Notizie coronavirus - 1.019 positivi, di cui 862 guariti e 142 deceduti. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, è questo il bilancio epidemiologico nella città di Napoli da inizio epidemia a oggi. Una media di circa otto casi al giorno.

Il quotidiano riporta anche i quartieri della città più colpiti in questi mesi:

San Carlo all'Arena (156 casi), Fuorigrotta (87), Chiaia (84), l'Arenella (85), il Vomero (76), San Lorenzo (42), Posillipo (41) e via via gli altri che, raggruppati per distretti sanitari, forniscono un quadro di maggiore incidenza nel distretto 27 (Vomero e Arenella), 29 (San Carlo e Stella), 25 (Fuorigrotta e Bagnoli), 24 (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), quindi 28 (Chiaiano, Piscinola e Scampia).