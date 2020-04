Contratti in scadenza e trasferimenti, Gazzetta: contatti Federcalcio-Leghe-Assocalciatori, il Napoli ha due acquisti congelati

Notizie Calcio - Chiudere la Serie A il 2 agosto significa lasciare tanti giocatori senza padrone per troppo tempo. Cioè dal 30 giugno in poi, la fatidica data che in genere separa una stagione sportiva dall’altra. Ecco perché tutti gli interessati sono all’opera per trovare una soluzione per tempo, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“La Federcalcio si sta consultando con Leghe e Assocalciatori per individuare soluzioni inattaccabili. Ma è un percorso ancora pieno di ostacoli, visto che sarà necessario (tra l’altro) l’intervento del Governo per legiferare in materia. Un discorso a parte meritano quelli che sanno già di dover traslocare. Ciò vale anche per il Napoli che al mercato di gennaio ha acquisito Rrahmani dal Verona e Petagna dalla Spal”