Contini torna a Napoli, TMW: via libera dalla Sampdoria in arrivo, il motivo

Ultime notizie calciomercato - Buone notizie per il Napoli per il ritorno di Nikita Contini, perché la Sampdoria sta chiudendo il nuovo vice-Audero: in queste ore è infatti al lavoro per definire l'acquisto, che libererebbe il rientro in azzurro del portiere.

Contini con Meret

Contini torna a Napoli: via libera dalla Sampdoria

Come raccontato da TMW è infatti solo questione di ore per il via libera a Contini per tornare a Napoli: