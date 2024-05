Conte può superare anche Inzaghi: il Napoli potrebbe avere l'allenatore più pagato d'Italia

Calciomercato SSC Napoli - ?Simone Inzaghi è sempre più al centro del progetto Inter. Ma Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe superarlo in un aspetto, come racconta la Gazzetta dello Sport.

L’incontro con i rappresentanti di Oaktree può portare ad un rinnovo di Inzaghi con l'Inter:

"Il trionfo in campionato e le sirene di grandi club hanno indotto la dirigenza a stringere i tempi per un rinnovo apparecchiato nelle cifre. La prossima settimana l’agente incontrerà Marotta, Ausilio e Baccin per limare gli ultimi dettagli di un triennale a 6,5 milioni (bonus compresi) che porterà Inzaghi a essere il tecnico più pagato del campionato. Anche se il primo della lista potrebbe diventare Antonio Conte, che a Napoli prenderebbe 8 milioni"