Conte-Napoli, ultim'ora Romano: "Iniziata oggi la revisione contrattuale! Ecco cosa manca per l'ufficialità"

Ultime notizie SSC Napoli - L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha appena confermato in un'ultim'ora in live su Twitch l'affare ai dettagli fra Conte e il Napoli:

"Si continua a lavorare per Antonio Conte al Napoli, è sempre più vicino. Gli avvocati del Napoli e l’entourage di Conte hanno iniziato oggi la revisione dei contratti. La durata sarà fino al giugno del 2027, è confermato. Ci sono ancora alcuni punti da discutere e risolvere tra cui i diritti di immagine, si continuerà a lavorare in questi giorni per arrivare alla chiusura definitiva e alle firme. Intanto Conte ha già deciso il suo staff, ora si attendono i legali.

Il presidente De Laurentiis ha deciso di andare fino in fondo a cifre da record per la squadra, per un allenatore. Sono cifre da record per il Napoli, sono quasi 8 milioni bonus compresi, significa un percorso d’ambizione importante e diverso rispetto al passato".