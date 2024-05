Conte-Napoli, si va sempre più verso la fumata bianca definitiva. Lo conferma anche Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X. Nel silenzio, la società sta continuando a lavorare in attesa di un grande annuncio che sta per diventare sempre più una realtà concreta per rilanciare la prossima stagione.

Conte-Napoli, le parti si avvicinano