Conte-Napoli, settimana decisiva! Il Mattino: sprint di ADL e fiducia, triennale da 8MLN e mercato ad hoc

Calciomercato Napoli - "È la settimana decisiva", scrive Il Mattino di Napoli oggi in edicola che svela la strategia di De Laurentiis: "Prima l'allenatore, poi i rinforzi". La priorità del presidente in questo momento è il nuovo allenatore:

"De Laurentiis continua a flirtare con Antonio Conte, ma tiene calde altre piste. Il valzer per le prossime panchine in serie A è già cominciato ed il patron azzurro stavolta non intende accontentarsi delle seconde scelte. Già, perché se Conte è il sogno nel cassetto, Pioli e Gasperini (senza dimenticare Italiano) sono molto di più di semplici alternative".

Poi ci sono le variabili che partono da Calzona e potrebbero arrivare fino al giovane Palladino. Ma sono ipotesi abbastanza peregrine, per il momento. Visto che il presidente del Napoli intende affidare la squadra all'ex Ct della Nazionale italiana e lo sta corteggiando da tempo senza fossilizzarsi però su un solo obiettivo. Queste le ultime sulla trattativa Conte-Napoli da Il Mattino:

"Conte finora ha sempre declinato cortesemente offerte e ammiccamenti soprattutto perché "allergico" a raccogliere i cocci di una squadra a stagione in corso, ma da giugno prossimo si resetta tutto e si riparte da zero. Il presidente del Napoli pur di avere l'ex Tottenham in panchina è disposto a più di un sacrificio: sia sul piano economico (pronto un triennale da otto milioni netti a stagione solo per lui, escluso quindi il suo staff), sia sulle scelte di mercato che sarebbero quasi completamente appannaggio di Conte. Il tecnico riflette: lo sprint di DeLa potrebbe avere toccato le corde giuste ed i margini della trattativa restano aperti".