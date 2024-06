Conte-Napoli, Romano svela: contratto fino al 2027, nessuna clausola di uscita anticipata!

Conte-Napoli, arriva un’importante novità per quanto riguarda il contratto del neo tecnico azzurro il cui annuncio è atteso per l’inizio della prossima settimana. In queste ore si è parlato anche di una possibile clausola di uscita anticipata a favore l'allenatore ma arrivano ulteriori smentite in merito.

Conte-Napoli, niente clausola di risoluzione anticipata

Ecco quanto infatti riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano: