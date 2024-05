Conte-Napoli, Repubblica: ADL vuole chiudere entro il 2 giugno per organizzare una presentazione in grande stile!

Calciomercato Napoli - Il conto alla rovescia per Antonio Conte al Napoli è sostanzialmente partito, come racconta Repubblica sul proprio sito internet.

Domenica scorsa il primo scambio di documenti tra le parti, con gli avvocati del Napoli e di Conte che hanno iniziato a visionare le pagine:

“L’accordo economico è stato trovato sulla base di un triennale da 9 milioni di euro a stagione, più 1 di bonus in caso di vittoria del campionato. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è chiudere la trattativa entro il 2 giugno, per poi organizzare la presentazione del tecnico leccese in grande stile”