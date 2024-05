Conte-Napoli, Kiss Kiss: siamo al 75%! Filtra ottimismo, a inizio settimana possibile svolta

Calciomercato Napoli, arrivano importanti aggiornamenti da Radio Kiss Kiss per quanto riguarda Antonio Conte e la possibilità che diventi il nuovo allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore Napoli: ultimissime su Antonio Conte

Secondo quanto riferito in diretta in apertura dal collega Valter De Maggio, le trattative proseguono e c'è modo per essere ottimisti sebbene la strada sia ancora da percorrere fino e in fondo:

"Abbiamo racconto degli aggiornametni e dobbiamo raccontarveli. Inanznitutto però non possiamo dire che siamo in dirittura d’arrivo per Antonio Conte: calma. E’ evidente che una scelta però è stata fatta, che c’è ancora strada da percorrere, si è oltre metà strada, siamo a un 75%. Speravo che questa settimana potesse definirsi il tutto ed è difficile che accadrà: ci sono ancora dei parametri da sistemare. Conte è molto vicino? No. C’è una trattativa importante? Sì, assolutamente sì.

Conte-Napoli, ottimismo per due aspetti