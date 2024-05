Conte-Napoli, Kiss Kiss: accordo vicinissimo, in definizione lo staff! Cosa manca per chiudere

Calciomercato Napoli. Antonio Conte è il nome caldissimo per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sono ore decisive per la trattativa tra il tecnico leccese ed Aurelio De Laurentiis.

Importanti aggiornamenti sulla trattativa Conte-Napoli arrivano dai colleghi di Kiss Kiss Napoli:

Antonio Conte ed il Napoli sono vicinissimi, accordi trovati per l’importo dell’ingaggio e per la formula della durata del contratto. Si sta però discutendo ancora di alcuni dettagli importanti. In via di definizione anche la composizione dello staff. Ormai manca davvero poco alla stretta finale. Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi la firma e presto potrebbe esserci l’annuncio del club azzurro attraverso i propri canali ufficiali.