Conte-Napoli, è il grande giorno! Ma contratto già approvato domenica via pec: il retroscena

Calciomercato Napoli - E’ il Conte-day. Dopo l’incontro di ieri a Roma, oggi è il giorno del grande annuncio che renderà il tecnico pugliese il nuovo allenatore del Napoli.

Conte-Napoli, contratto in realtà già firmato domenica

In verità, come svela Il Mattino oggi in edicola, nonostante la firma formale che sarà immortalata in mattinata, l’accordo è stato già siglato e perfezionato domenica pomeriggio quando i rispettivi uffici legali hanno blindato la bozza definitiva inviata poi via pec e approvata dal mister.

Contratto fino al 2027 con quota fissa da 6-7 milioni più bonus. Non è escluso - riporta il quotidiano - che il grande momento della firma sia ripreso anche dalle tv. ADL vuole fare le cose in grande, in proporzione all'evento: mai, infatti, il club aveva pagato un allenatore che può arrivare anche a 20 milioni coi bonus.