Conte-Napoli, Gazzetta: il prossimo weekend può essere quello giusto! Firma e foto di rito in Filmauro

Calciomercato SSC Napoli - Ibiza l’ideale per concedersi una vacanza e cominciare a programmare il futuro del Napoli con Antonio Conte, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis si è concesso un viaggio familiare sull’isola spagnola, il rientro in Italia è previsto per domani:

"Anche per questo motivo, il prossimo weekend sembra essere il momento piĂą propizio per annunciare Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, sempre se tutte le questioni del contratto saranno risolte in tempo. La firma dei documenti e le foto di rito dovrebbero svolgersi negli uffici della Filmauro a Roma"