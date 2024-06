Conte ha già comunicato al ds Manna la sua lunga lista di giocatori incedibili

Ultime notizie SSC Napoli - L’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte ha riacceso la voglia di chi non si sentiva più coinvolto nel progetto Napoli, ma che ora desidera essere nuovamente protagonista. Ne parla Tuttosport.

Conte ed il progetto Napoli

Come racconta il quotidiano in edicola, Antonio Conte ha già comunicato al direttore sportivo Manna "la sua lunga lista di giocatori incedibili ed è pronto insieme al suo staff a tirare fuori il meglio da ciascuno di loro. La svolta del presidente De Laurentiis è stata determinata anche dall’arrivo di Lele Oriali, una figura in grado di fungere da collante tra squadra e società"