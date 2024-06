Conte ha chiesto Buongiorno, il Napoli ha fatto una super offerta al Torino: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - S'è già parlato anche di mercato, negli uffici della FilmAuro a Roma. Con Conte che ha potuto incontrare da vicino sia Manna che De Laurentiis.

E il primo obiettivo in difesa resta Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale il Napoli ha già formulato un'offerta, secondo Il Mattino nell'edizione odierna:

"Conte in questi giorni non si è soffermato soltanto con De Laurentiis a parlare del suo contratto, ma ha già buttato le basi con il diesse Manna per stabilire le strategie di mercato del Napoli. La lista della spesa, insomma. Il neo allenatore azzurro ha chiesto di trattenere Di Lorenzo e Kvaratskhelia in azzurro ed auspica che si possa arrivare a Buongiorno del Torino (DeLa si sarebbe spinto ad offrire fino a 40 milioni a Cairo per il suo capitano)".