Conte al Napoli, ultim'ora da Milano: "Ecco i nomi dello staff! Accordo ufficiale entro 48-72 ore"

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Antonio Conte! Da Milano il giornalista Nicolò Schira svela i profili scelti dall'allenatore per completare il suo staff tecnico una volta ufficializzato l'accordo con il Napoli.

Ecco i nomi dello staff di Conte. Scrive Schira su Twitter:

Antonio Conte sta completando il suo staff (Stellini, G.Conte, Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il nuovo allenatore di Napoli. È pronto per tornare in panchina ed è molto motivato. Gli piacerebbe avere anche Lele Oriali come braccio destro. Pronto un contratto fino al 2027 (6,5 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica in Champions), come rivelato ieri. Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l'accordo nelle prossime 48-72 ore.