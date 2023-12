Il collega Fabrizio Romano ha rilasciato sui social alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli:

"Il Napoli è in contatto con l'Udinese per Lazar Samardzic, uno dei nomi in lista per il centrocampo.

La decisione del giocatore sarà fondamentale per vedere se la trattativa potrà realizzarsi o meno, ma intanto il Napoli proverà ad avanzare con l'Udinese.

Elmas-Lipsia, sigillato al 100%".