Comprano Buongiorno con uno scambio, si trasferisce dopo l'Europeo

Calciomercato Napoli - Juventus, Milan, Inter e Napoli in corsa per il giovane difensore della Nazionale e del Torino Alessandro Buongiorno. Il Toro di Cairo aspetterà l’Europeo per venderlo e spera nei club della Premier League. La sua valutazione è di 40 milioni di euro e per questo che i club italiani ci pensano con uno scambio.

non ha questa disponibilità economica e si pensa di inserire nella trattativa giovani come Martin Satriano, Francesco Pio Esposito o Valentin Carboni. Il Milan ha come priorità l'acquisto di una punta che porterà via almeno 50 milioni, un tentativo per Buongiorno, dopo gli intensi sondaggi di gennaio, verrà fatto. I rossoneri potrebbero offrire il centrale mancino Pellegrino, ma anche il difensore serbo Simic, Terracciano o la punta Colombo.

ma il suo cuore granata sembra poter bloccare al nascere un trasferimento di questo tipo. C'è poi il Napoli che lo segue da tempo ma che al momento sembra poter pensare ad una pista estera.