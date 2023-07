"Complicato", così viene definito l'affare Kilman da Napoli ed entourage: la situazione

Ultime notizie calciomercato Napoli - In attesa dell’ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco, gli azzurri sono alla ricerca del sostituto. Se l'entourage di Kou Itakura fa trapelare un forte avvicinamento ai partenopei, dall'altra parte sembra allontanarsi il profili di Max Kilman.



Sebbene Kilman piaccia a Rudi Garcia, stando a quanto scrive Calciomercato.it si starebbe raffreddando questa pista:

"Non è un caso che il Napoli sia andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, segnale evidente della volontà di portare all’ombra del Vesuvio un giocatore che per caratteristiche è considerato il profilo ideale da inserire nello scacchiere tattico di Garcia.

Come raccolto da calciomercato.it, però, la pista non è ancora molto calda. I ‘Lupi’, infatti, valutano il proprio gioiello 40-45 milioni di euro e non hanno alcuna intenzione, né la necessità, di abbassare le proprie pretese. Valutazione considerata ancora troppo elevata dai partenopei, che non vorrebbero sforare il muro dei 35 milioni".

E il giornalista Marco Giordano via Twitter aggiunge: