Commissioni agenti Pépé-Napoli, normativa e la beffa del 3% non vincolante: la situazione [FOCUS]

Ultimissime calciomercato Napoli. In queste ore si sta molto discutendo in merito alle 'famose' commissioni chieste dall'entourage di Nicolas Pépé al presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere definitivamente la trattativa. Come è stato ripreso da più parti, chi assiste il talento del Lille ha chiesto una cifra tra i cinque ed i sei milioni avendo però risposta negativa (almeno inizialmente) da parte del patron partenopeo. Sempre in ambito delle commissioni agli agenti con riferimento alla situazione Pépé, è stata tirato tirato in ballo il 3% come tetto massimo che un agente può chiedere. Vediamo cosa dice il regolamento per capire effettivamente come stanno le cose.

Nicolas Pépé Lille

COMMISSIONI AGENTI: COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO

L'articolo 5.8 della nuova normativa degli agenti sportivi recita in merito alla questione remunerazione di quest'ultimi:

"Il mandato deve specificare l'ammontare della remunerazione prevista per l’Agente sportivo, che può essere stabilita o in una somma forfettaria ovvero in una percentuale calcolata sul reddito complessivo lordo del calciatore o sui valori della transazione. Nel caso di opzione percentuale, le parti possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: a) l’ammontare totale della remunerazione dovuta all’Agente sportivo per l’assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore; b) l’ammontare totale del corrispettivo dovuto all’Agente sportivo per l’assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ii) Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento. La retribuzione dell'Agente sportivo dovrà essere corrisposta solo dopo che l'Agente abbia ritualmente trasmesso il mandato alla C.F.A.S."

Quel "possono" in riferimento alla determinazione dei criteri della commissione non è vincolante per l'agente, il quale può liberamente pattuire un accordo anche superiore al 3%. E' questo un passaggio sicuramente chiave ed importante per tutte le trattative di mercato poste in essere. Quindi, ritornando al caso pratico di Pépé, ci possono essere due strade perseguibili:

Gli agenti, in accordo con De Laurentiis, decidono di aderire alla norma non vincolante del 3%. In tal caso, ragionando anche sulle cifre che circolano del possibile trasferimento, se il Napoli pagasse Pépé 70 milioni dovrebbe dare all'entourage 2.1 milioni di commissioni che a bilancio andranno nella voce 'oneri accessori'. Gli agenti potranno chiedere qualsiasi tipo di percentuale sul trasferimento perchè è nelle loro facoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA