Colpo di scena Kane: il Tottenham blocca la cessione al Bayern! Da rinegoziare alcuni termini

Un altro incredibile colpo di scena rischia di far saltare la trattativa tra Bayern Monaco e Tottenham per il trasferimento di Harry Kane in Germania. L'attaccante inglese, dopo i dubbi di ieri, aveva finalmente deciso di accettare la proposta dei bavaresi e si stava recando in aeroporto ma sarebbe stato bloccato dai londinesi, che lo hanno invitato a non partire. A riportarlo è Sky Sports UK, secondo cui il giocatore starebbe aspettando in una casa di famiglia vicino Stansted, mentre gli Spurs starebbero cercando di rinegoziare (all'ultimo secondo) i termini dell'accordo con i tedeschi.

Kane sarebbe dovuto atterrare a Oberpfaffenhofen (vicino Monaco) alle 10 per sostenere le visite mediche.