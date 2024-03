Colpo di Giuntoli alla Juve: porta in bianconero il nuovo Osimhen

Cristiano Giuntoli a lavoro per la nuova Juventus. L'ex ds del Napoli vuole provare a portare avanti un progetto simile andando a puntare su giovani calciatori che possano essere decisivi per il futuro, ecco che c'è il nuovo Osimhen nel mirino per l'estate.

La Juventus può comprare Facinet Conte per quattro milioni di euro, giovane attaccante del Bastia di soli 18 anni che somiglia tanto a Osimhen. In questa stagione ha messo a segno 5 gol in 15 partite in Ligue 2 col Bastia e ora è pronto all'esplosione definitiva. Già a gennaio poteva approdare in Serie A ma il Bastia ha rifiutato offerte dal Genoa. Ora può esserci la Juve su Facinet Conte.