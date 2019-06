Colloquio Ancelotti-ADL, il mister chiede uno sforzo per una punta di peso: la risposta del patron

Ultimissime Calciomercato - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti insisterà con il presidente De Laurentiis affinchè possa avere un altro attaccante di peso in rosa:

"E con l’amabilità che lo contraddistingue il tecnico insisterà per uno sforzo economico che porti al Napoli un altro attaccante di peso, per completare – come caratteristiche e qualità – un parco che oggi può vantare Milik, Mertens e Insigne, in ordine di gol stagionali realizzati.

Il presidente chiederà a Carlo di pazientare perché qui si parla di una operazione da oltre 50 milioni di euro – le valutazioni, per esempio, che si fanno sia per il messicano Lozano del Psv, sia per il brasiliano naturalizzato spagnolo del Valencia, Rodrigo – sul quale il presidente, attento ai bilanci vuole ponderare a fondo. E allora prima bisognerà pensare a vendere.

Se dalle cessioni arriverà un tesoretto adeguato, il presidente rassicura il tecnico che il crack arriverà, sempre che tale sarà"