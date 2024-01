CN24 - Theate-Napoli, il Rennes chiede una cifra importante. Le ultime su Perez e Brassier

Calciomercato Napoli - Il nome di Theate del Rennes è certamente tra quelli più graditi al Napoli per rinforzare la difesa in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto risulta a CalcioNapoli24, il rennes chiede non meno di 25 milioni per il cartellino del belga. Inoltre il ragazzo ed il suo entourage non hanno in qualche modo forzato la mano per andare via dal Rennes. La trattativa non rappresenta comunque semplice.

In alternativa c'è sempre Nehuen Perez che l'Udinese valuta almeno 15 milioni. Il difensore argentino sogna di vestire la maglia del napoli, ma non c'è l'accordo tra le due società al momento. Sullo sfondo resta anche Brassier del Brest il cui presidente ha aperto invece alla cessione soltanto a determinate condizioni.

