CN24 - Rinnovo Kvaratskhelia: nessuna richiesta di 7 milioni dal suo agente al Napoli, ci si può accordare triplicando l'attuale ingaggio

Calciomercato Napoli - Possibile svolta di calciomercato per il Napoli per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia. Nei prossimi mesi il Napoli con Aurelio De Laurentiis proverà a trattare il prolungamento del georgiano con i suoi agenti.

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, le ultime

Napoli - Arrivano gli ultimi aggiornamenti durante la nostra trasmissione CalcioNapoli24 Live su CalcioNapoli24Tv:

Rinnovo Kvaratskhelia, al momento non risulta una richiesta di 7 milioni da parte dell'entourage per prolungare il contratto. C'è la chiara volontà da parte di De Laurentiis di non sforare il tetto massimo imposto dal Napoli che con i bonus può arrivare a 3.5, massimo 4 milioni di euro.

A 7 milioni l'anno il Napoli non ci arriva per rinnovare Kvaratskhelia, ma c'è la possibilità che venga triplicato il suo attuale ingaggio con una firma intorno ai 4 milioni di euro bonus compresi. Probabile che l'entourage del ragazzo avanzi pretese leggermente più alte per poi trovare una via di mezzo con la società azzurra.