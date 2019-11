CN24 - Malcuit cambia agente e ripercorre la strada di Koulibaly: vicino l'accordo con Ramadani?

Ultimissime calcio mercato Napoli - Durante la puntata odierna di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 296 DTT e su Facebook oltre che sul canale Youtube di CalcioNapoli24, si è parlato di agenti e di calciatori che lo hanno cambiato o lo stanno per fare come Kevin Malcuit.

Calciomercato, Malcuit cambia agente

Secondo quanto riporta la redazione di CalcioNapoli24, Kevin Malcuit, colpito da un brutto infortunio, ha lasciato il suo agente Bruno Satin per passare, sembrerebbe, a Fali Ramadani. L'avvicinamento c'è stato e sembra esserci l'accordo come fu con Kalidou Koulibaly. Con il centrale difensivo non c'è stato, però, alcun indizio di addio, ma per Malcuit, forse, nonostante l'infortunio, si potrebbe pensare ad un rinnovo contrattuale.

Malcuit