Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998 in forza al Virtus Francavilla, è molto vicino a vestire la maglia del Napoli che lo girerà in prestito biennale al Bari. L'operazione è stata definita sulla base di un milione. De Laurentiis ha bruciato la concorrenza agguerrita dell'Empoli per il ragazzo che ha scelto fin dal primo momento la proposta dei partenopei.

