Piotr Zielinski ha scelto l’Inter, salvo scenari imprevisti firmerà con il club nerazzurro. Lo annuncia su Twitter il giornalista di Tv Play e Calciomercato.it Marco Giordano:

"La Juventus ha provato, attraverso Giuntoli, a fare un blitz: tentativo fallito così come fallita la mediazione tentata dal Napoli per assicurarsi il rinnovo. Zielinski, che è diventato cittadino italiano lo scorso 27 dicembre, ha preso in considerazione solo offerte arrivate dalla Serie A"