Cm.it - Zielinski ha rifiutato la nuova offerta del Napoli! Dietro può esserci l'Inter, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli- Non arrivano buone notizie, purtroppo, per il futuro di Piotr Zielinski sempre più appeso a un filo. In scadenza a giugno 2024, il giocatore va dritto verso un addio a parametro zero la prossima estate.

Mercato Napoli, Zielinski rifiuta la nuova offerta

Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it, il giocatore avrebbe rifiutato l’ultima offerta fatta dal Napoli per il prolungamento. Una proposta da 4.5 milioni di euro all’anno avanzata da Aurelio De Laurentiis tuttavia declinata, nonostante anche un bonus alla firma.

Una mossa importante ma che non è bastata, spiazzando la società. Possibile - riporta Cm.it - che Zielinski sia attratto a questo punto da altri club, Inter in particolare da tempo alla finestra. Prima della fine del 2023 è previsto tuttavia un altro tentativo partenopeo.