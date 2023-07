Cm.it - Zielinski-Arabia Saudita, parti sempre più vicine: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski verso l’Arabia Saudita: come rilanciano i colleghi di Calciomercato.it, le parti sarebbero sempre più vicine.Â

Calciomercato Napoli, Zielinski verso l'ArabiaÂ

Secondo quanto si apprende, infatti, l’Al-Ahli, dopo il colpo Sergej Milinkovic-Savic, è pronto ad assicurarsi anche il centrocampista del Napoli. Sarebbe in arrivo un’offerta da 25 milioni di euro per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis. La sensazione è che di fronte a tale cifra, date anche le premesse contrattuali e non solo, la società aprirebbe a un addio.Â