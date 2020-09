Cm.it - Sokratis e Senesi ma non solo, Napoli su Denayer per il dopo Koulibaly: si intensificano i contatti

Ultime notizie calcio mercato Napoli - E' noto che il Napoli sta riflettendo sul dopo Koulibaly. Allo stato attuale delle cose, i due principali candidati a rimpiazzare il senegalese sono Marcos Senesi e di Sokratis Papastapoulos ma attenzione anche a Jason Denayer, venticinquenne centrale del Lione. Già in passato il ragazzo è stato proposto agli azzurri ma ora i tempi potrebbero essere maturi per un affondo. Nelle ultime settimane, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, si sono intensificati i contatti con il suo entourage, con il quale ci sono ottimi rapporti. Il calciatore, da parte sua, avrebbe già dato il suo ok ad un trasferimento all'ombra del Vesuvio, attratto dal progetto e dal calore della piazza.

Il Napoli su Denayer