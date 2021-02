Cm.it - Sarri-Napoli, Ramadani in città per parlare con ADL! Maksimovic non rinnova, 4 club inglesi su di lui

Calciomercato Napoli - Novità importanti da calciomercato.it riguardo il Napoli. Fali Ramadani, agente di Koulibaly e Maksimovic, sarà in città in settimana per parlare del futuro dei suoi due assistiti e anche di un possibile ritorno di Maurizio Sarri.

Calciomercato Napoli: ritorno Sarri

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, al momento non è già calendarizzato l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis, ma non è neppure escluso da fonti vicine alle parti. Inoltre, non è neppure necessario che il meeting si tenga necessariamente a Napoli.

Il nome di Sarri continua ad esser particolarmente vivo: sempre seguendo il flusso delle informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’idea di De Laurentiis potrebbe anche esser quella di tornare a far accomodare Sarri sulla panchina del Napoli per dimostrare che il progetto societario non vuol affatto ridimensionarsi. Un segnale interno ed esterno che l’ex tecnico di Chelsea e Juventus potrebbe incarnare.

Calciomercato, rinnovo Maksimovic-Napoli