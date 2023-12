Cm.it - Rinnovo Zielinski-Napoli, si complica l'accordo dopo gli incontri con l'entourage! Inter e Juve in agguato

Calciomercato Napoli, si complica il rinnovo di Piotr Zielinski: il giornalista Marco Giordano fa il punto sul mercato in vista della sessione di gennaio, con tutti gli aggiornamenti sulla società partenopea. Perché il calciomercato invernale si avvicina ed anche il Napoli campione d’Italia è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Ricordiamo poi che gli azzurri a gennaio perderanno sia Anguissa che Osimhen per la Coppa d’Africa.

Rinnovo Zielinski-Napoli: si complica l'affare

Ma partiamo da Piotr Zielinski e dalla sua situazione rinnovo. La notizia principale, stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, è che

"si fa più difficile il rinnovo di Piotr Zielinski. Ci sono stati altri colloqui con il suo entourage, che non hanno però prodotto lo sblocco della situazione. In salita il rinnovo di Zielinski: manca la quadra sull’accordo con il procuratore dopo gli ultimi incontri. Il prolungamento si fa più complicato e Juventus ed Inter sono già in agguato per il centrocampista polacco in scadenza nel prossimo giugno".