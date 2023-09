Cm.it - Quasi sfumata la pista turca per Demme, ipotesi cessione a gennaio: tornerà a disposizione di Garcia

Notizie calcio. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Diego Demme, centrocampista del Napoli finito ai margini del progetto Garcia.

Calciomercato Napoli, Demme verso la permanenza

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, per Demme è quasi definitivamente sfumata ipotesi turca. Per ora rientra a disposizione di Garcia, poi si vedrà a gennaio per la cessione. Alla riapertura del mercato si troverà una nuova possibile sistemazione per un calciatore con uno stipendio molto alto ed un contratto in scadenza a fine stagione. Un ritorno in Germania (club come l’Herta Berlino possono pensare di integrarlo in rosa dopo le lusinghe estive) o un approdo in Turchia restano le opzioni sul tavolo quando mancheranno 6 mesi alla fine del contratto e per il Napoli ci sarà da trovare una sistemazione.