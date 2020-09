Cm.it - Milik, l'agente è a Trigoria: incontro in corso con la dirigenza della Roma

Calciomercato Napoli - Cessione Arkadiusz Milik, arrivano ulteriori aggiornamenti da Roma. Ecco quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.it

Continua la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik alla Roma e, contestualmente, quello di Dzeko alla Juventus. David Pantak, come anticipato ieri da Calciomercato.it, è arrivato da pochi minuti a Trigoria dopo il summit di ieri sera a Napoli con l’attaccante. Come raccolto dalla nostra redazione, è in corso il vertice con i dirigenti giallorossi.

Il procuratore ha l’obiettivo di limare ulteriormente i dettagli del contratto del polacco, che sfiorerebbe i 6 milioni di euro netti includendo tutti i bonus. Il raggiungimento di tale cifra sarà al centro delle discussioni di stamane: la presenza del manager nel centro sportivo conferma le buone sensazioni emerse ieri e la volontà di avvicinarsi quanto prima alla fumata bianca.