Cm.it - Milik alla Roma, l'agente in Italia nelle prossime ore per trattare! La Juve dice 'no' al polacco

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik si avvicina sempre di più alla Roma. Manca il sì dell'attaccante polacco ai giallorossi per far sbloccare in automatico il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. I bianconeri hanno ribadito a Milik di non essere più interessati al suo acquisto in questa sessione di mercato.

Milik-Roma, il suo agente in Italia

Intanto, come riportato da Calciomercato.it, per dare un’ulteriore accelerata alla trattativa, nelle prossime ore arriverà in Italia anche David Pantak, agente di Milik, che si confronterà con i vari intermediari dell’affare. La Roma offre 5 milioni a stagione. Si lavora per sbloccare tutto.