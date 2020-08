Cm.it - Maksimovic-Napoli, niente rinnovo! Sarà ceduto per un cifra bassa. Due offerte dalla Premier, una e dell'Everton

Calciomercato Napoli - Nikola Maksimovic, difensore del Napoli in scadenza 2021, non rinnoverà il proprio contratto. E' rottura tra le parti, da quando sembrava tutto fatto poi le parti si sono allontanate. Il centrale si aspettava un ritocco in più all'ingaggio e più considerazione dal tecnico riguardo la gara con il Barcellona. Come riportato da Calciomercato.it, l’agente Ramadani sta considerando due proposte dalla Premier: una di queste arrivata dall’Everton di Ancelotti. La cessione potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 15 milioni.