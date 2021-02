Cm.it - Koulibaly avrebbe voluto approdare al Manchester City in estate! Summit Ramadani-De Laurentiis nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Novità importanti da calciomercato.it riguardo il Napoli. Fali Ramadani, agente di Koulibaly e Maksimovic, sarà in città in settimana per parlare del futuro dei suoi due assistiti e anche di un possibile ritorno di Maurizio Sarri. Summit con De Laurentiis.

Calciomercato, Koulibaly verso la cessione?

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dovrebbe esserci un incontro tra Ramadani e De Laurentiis, ma non è neppure escluso da fonti vicine alle parti. Inoltre, non è neppure necessario che il meeting si tenga necessariamente a Napoli.