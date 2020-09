Cm.it - Il City fissa una deadline per Koulibaly, l'agente del senegalese incontrerà ADL la prossima settimana

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Continua da diverso tempo ormai la trattativa che potrebbe portare Kalidou Koulibaly al Manchester City. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, gli inglesi hanno indicato come termine ultimo per chiudere l'operazione venerdì 25 settembre. Un ulteriore slittamento sarebbe ipotizzabile solo se la trattativa dovesse mettersi in discesa. L'agente del senegalese, vale a dire Fali Ramadani, è pronto a sbarcare in Italia la prossima settimana per incontrare Aurelio De Laurentiis. Se non si dovesse trovare l'intesa per una cessione, si discuterà di rinnovo, con un ulteriore prolungamento per Koulibaly ed anche un ulteriore ritocco del ricco ingaggio da 6 milioni netti a stagione.

Kalidou Koulibaly