CM.it, Giordano: "Stamattina nuovi contatti Conte-De Laurentiis, ecco come stanno le cose"

Ultime news calciomercato - Marco Giordano, giornalista di calciomercato.it, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 della situazione in casa Napoli:

"Da stamattina De Laurentiis è in seduta permanente a Castel Volturno e da lì monitora, motiva. Girano tante voci sui motivi del 'no' di Conte, tra cui le sue richieste di cambi di gestione alla direzione sportiva, un milione in più del giocatore più pagato...

Anche stamattina probabilmente qualche messaggio se lo sono scambiato Conte e De Laurentiis: la tendenza è siamo amici, ma per ora va bene così. L'umore della piazza? Non buonissimo".