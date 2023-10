Cm.com - Tensione Osimhen, tre nomi per l’attacco in caso di addio

L’ottimismo mostrato dal Presidente DeLaurentiis rischia di rimanere un'illusione perché ad oggi Osimhen non ha intenzione di firmare nulla con il Napoli.

Victor Osimhen

Piace Gabriel Jesus se parte Osimhen

Il Napoli deve iniziare a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato. Come riporta calciomercato.com, piace molto Gabriel Jesus ma non sarà facile portare via il brasiliano all’Arsenal. In lista ci sono anche Alvaro Morata e Jonathan David, attaccante che potrebbe fare lo stesso percorso di Victor Osimhen ma su di lui c'è anche il Milan.

