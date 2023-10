Cm.com - Tensione Insigne al Toronto, a gennaio può rientrare in Italia: ecco dove

Calciomercato - Possibile rientro in Italia a gennaio per Lorenzo Insigne. Considerando anche il momento non entusiasmante nell’MLS col Toronto che lo ha portato a una lite con un tifoso, l’ex attaccante del Napoli potrebbe tornare in Serie A nel 2024.

Calciomercato, Insigne rientra in Serie A?

Sarebbero due le squadre interessate: Fiorentina a Roma, con la soluzione viola che potrebbe risultare in particolare quella adatta. In estate il grosso ingaggio è stato il problema che ha frenato qualsiasi operazione per il rientro in Europa, ma nella prossima sessione invernale, considerando le premesse, la situazione si può sbloccare a cifre differenti.