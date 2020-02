Cm.com - Rinnovo Callejon, De Laurentiis non è disposto a scendere a compromessi

Ultimissime calcio Napoli - Per Gattuso Callejon continua ad essere irrinunciabile, nonostante il calo e un contratto in scadenza a fine giugno. I dialoghi per il rinnovo sono bloccati, da dicembre l’entourage dello spagnolo non ne discute con la società. L’acquisto di Politano a gennaio rafforza l’idea di un addio al termine della stagione, a prescindere dal futuro di Lozano. E se per Mertens De Laurentiis sta dimostrando di essere pronto a fare dei passi per avvicinarsi alle sue richieste, tra bonus alla firma e durata del contratto, per questo Callejon non sembra disposto a scendere ad ulteriori compromessi. A riportare la notizia è il portale Calciomercato.com.