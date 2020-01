Cm.com - Rinnovo Allan-Napoli, stamattina gli agenti del brasiliano in sede a Castel Volturno: la situazione

Il Napoli lavora per blindare Allan, da mesi nel mirino di diverse big europee. Il brasiliano, che l'anno scorso sfiorò il passaggio al PSG, è nuovamente al centro del progetto tecnico del club partenopeo. Rino Gattuso lo considera intoccabile e la volontà di De Laurentiis è prolungare e migliorare l’attuale contratto, in scadenza nel 2023. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, questa mattina a Castel Volturno erano presenti i rappresentanti del centrocampista, che hanno incontrato i dirigenti partenopei proprio per discutere del rinnovo dell’ex Udinese. Per ora, dalle parti filtra ottimismo: la trattativa va avanti.