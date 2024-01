Cm.com - Offerta Napoli per Buongiorno: 25 milioni più Ostigard, spunta la risposta!

C'è l'offerta del Napoli per Buongiorno del Torino. Ecco cosa si legge su Calciomercato.com:

"Un altro azzurro potrebbe essere nel destino di Buongiorno. Il Napoli ha infatti offerto 25 milioni più il cartellino di Ostigard per lui. La palla passa ora al club granata e al giocatore: entrambi però, da quanto appreso da calciomercato.com, non sarebbero convinti della destinazione. Il difensore già in estate aveva rifiutato il trasferimento ultimato all'Atalanta ma nelle ultime ore avrebbe aperto al Milan.

I rossoneri vorrebbero inserire Colombo nella trattativa per abbassare la valutazione del Toro. Per prenderlo servono infatti 35 milioni di euro ma soprattutto il club di Cairo non ha certo fretta di cederlo a gennaio. Il Milan - e ora il Napoli - ci provano ma l'affare potrebbe essere rimandato a giugno".