Cm.com - Non è un dramma veder andare Fabián alla Juve ma ADL riflette, il motivo

Il portale calciomercato.com analizza l'attuale situazione del complicato rinnovo contrattuale di Fabian Ruiz. Lo spagnolo infatti pare abbiamo rifiutato la proposta del Napoli con l'intenzione di essere ceduto in Spagna questa sessione, oppure a parametro zero la prossima estate. Il portale alimenta l'interesse della Juventus su Fabian.

C'è chi guarda attentamente in casa Napoli. È il caso della Juventus che cerca due "offerte" come Koulibaly e lo stesso Fabián Ruiz. La differenza è chiara: qualora lo spagnolo dovesse andare in bianconero i tifosi napoletani la prenderebbero in tutt'altra maniera rispetto ad un eventuale passaggio del difensore senegalese. Koulibaly indossa la maglia azzurra dal 2014, Fabián dal 2018. Ci sono ben quattro anni di differenza tra i due e una napoletanità forte acquisita da parte di colui che è l'erede designato per la fascia di capitano dopo la partenza di Insigne. Non sarebbe un dramma, dunque, veder andare Fabián Ruiz alla Juventus, ma c'è il fattore tecnico da non sottovalutare, ovvero che si andrebbe a rinforzare una diretta concorrente in Italia. Per questo motivo il presidente De Laurentiis rifletterà bene prima di prendere qualsiasi tipo di decisione.