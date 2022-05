Cm.com - Napoli su Hjulmand: il Lecce fissa il prezzo, è disposto a cederlo

Calciomercato Napoli - Il Napoli mette nel mirino il giovane Hjulmand del Lecce. Il centrocampista classe 1999 del Lecce giocherà sicuramente in Serie A con il club pugliese o con una nuova squadra. Tante le squadre che pensano a Hjulmand con il Lecce che, intanto, ha fissato il prezzo a circa 15 milioni di euro. I dirigenti azzurri studiano nuovi profili in caso di addio di Fabian Ruiz. L'identikit è quello di un centrocampista giovane e di prospettiva, che possa crescere dietro i titolari e fare esperienza. Al Napoli - e in particolare al ds Giuntoli - piace molto il profilo del classe '99 Morten Hjulmand, uno dei protagonisti della promozione del Lecce in Serie A e nazionale danese Under 21.